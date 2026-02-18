«Её дискриминируют, поскольку она родилась в России»: Дания не принимает сменившую спортивное гражданство Просвирнову

«Осадок есть, не скрою. Когда все вокруг отбираются на Олимпиаду, радуются скорому отъезду туда, а ты в стороне — это сложно. Олимпиада значит очень многое для огромного количества людей, и я не исключение. Но, с другой стороны, я не могу никак на это повлиять. Дать мне паспорт или нет, в какие сроки — это решение страны. Мне остаётся только готовиться к соревнованиям, где я могу выступать. Сейчас уже понимаю, что, возможно, мой выбор в пользу Дании был не самым разумным. Но дело даже не в Олимпиаде, а в целом в отношениях с федерацией», — была раздосадована петербурженка.