«Её дискриминируют, поскольку она родилась в России»: Дания не принимает сменившую спортивное гражданство Просвирнову

Датский конькобежец Виктор Торуп обвинил национальный союз конькобежцев в дискриминации своей супруги Софьи Просвирновой. Уроженке Петербурга и одной из главных звёзд российского шорт-трека пришлось ради совместной жизни с мужем сменить спортивное гражданство. Но на новой «родине» ей не предоставляют никаких условий для тренировок и запрещают выступать в родной дисциплине. Девушка даже сменила вид спорта и выиграла масс-старт на чемпионате Европы в Польше в минувшем январе. Однако это не помогло ей попасть на Олимпиаду.
Датчанин Виктор Торуп на этой Олимпиаде добился своеобразного достижения — стал первым конькобежцем с 1988-го, не сумевшим закончить забег на 10 000 метров. Причём сошёл по своей инициативе: почувствовал себя настолько плохо, что ноги не реагировали.
За печальным зрелищем наблюдала его супруга Софья Торуп-Просвирнова. В прошлом — многолетний лидер сборной России по шорт-треку, обладательница пяти золотых медалей ЧЕ и двух серебряных ЧМ. Ради мужа она в 2023-м сменила и спортивное гражданство, и даже дисциплину — перешла на «большие» коньки. Но ни на секунду не почувствовала себя нужной в Скандинавии. Даже в Италию приехала как тренер, ибо за без малого три года так и не получила новый паспорт.
«Датский союз конькобежцев относится к Софье очень плохо. С тех пор как она начала выступать за Данию, её дискриминируют, поскольку она родилась в России. Я участвовал в переписке и телефонных разговорах, где прямо говорилось, что они не позволят ей выступать в шорт-треке даже на этапах Кубка мира, хотя ISU (Международный союз конькобежцев) не против. Датский союз конькобежцев заявлял: “Мы хотим, чтобы за Данию на Кубках мира выступали только спортсмены, родившиеся в Дании”, — констатировал избранник россиянки после своих неудач в Милане в интервью “Спорт-Экспрессу”.
В 2019-м они познакомились на тренировках. Сблизились за время локдауна, который пережидали в Ютландии. Предложение Виктор сделал в Петербурге — в парке, по пути на аттракционы. Там же планировали сыграть большую свадьбу, но в итоге просто расписались на родине жениха.
Всё быстрее вставал вопрос, где жить и готовиться к стартам: муж вечно путешествует между Северной Европой и США, жена большую часть времени проводит на родине.
«В конце концов Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию. Затем я рассчитывала, что получится тренироваться за границей и приезжать на Кубок России. Но не отпустили уже меня. Есть определённые правила, и сейчас финансировать сборы за рубежом просто нельзя. Сложилась безвыходная ситуация, в которой ни один вариант, кроме нами принятого, не подходил. Если была бы возможность выступать за Россию на международных стартах, тренируясь с Виктором, я бы сохранила спортивное гражданство. Но такого варианта тоже нет», — делилась своими метаниями спортсменка.
Она всё понимала и долго переживала, как отреагируют остальные: от близких и друзей до федерации и спортивного руководства страны. И до сих пор благодарна, что избежала большого потока негатива.
«Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла её на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства — это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. Но от этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется», — заявила Просвирнина в 2023-м.
В Дании она сразу поняла — просто не будет. Выяснилось, что в стране нет ни полноценной команды по шорт-треку, ни конькобежного катка. Зарплаты в первый год также не полагалось, да и потом — только если увидят потенциал. Сама рассказывала, что это ни в какое сравнение не идёт «со стипендиями в России». На сборы пришлось самостоятельно искать спонсоров. И всё же Софья очень хотела продолжать выступать в родном для себя виде спорта.
А в январе этого года она выложила крайне грустный пост.
«Последние два года были самыми трудными в моей жизни. У меня была мечта представлять Данию в шорт-треке, а в будущем я хотела помочь развитию этого вида спорта, возможно, стать тренером датских спортсменов. Но когда я объявила об этом федерации, они сказали, что мне не разрешат представлять Данию в шорт-треке. Объяснили это тем, что хотели бы развивать этот вид спорта с нуля, с датскими конькобежцами на датской земле, и что меня не будут считать хорошим примером для подражания для молодых ребят… полтора года билась, но бесполезно», — констатировала россиянка.
Эти слова она писала после своего триумфа в конькобежном спорте. Ведь именно туда пришлось перебраться вслед за супругом. И эксперимент вышел удачным — Просвирнова выиграла масс-старт на чемпионате Европы в Польше.
«Сначала мне казалось, что масс-старт в коньках и шорт-треке — это почти одно и то же. Но когда первый раз сбегала, осознала, что вообще другое. В коньках гораздо длиннее дистанция, гораздо больше людей на старте. В шорт-треке если кто-то бежит сбоку — то он либо тебя обгонит, либо нет. А тут у тебя постоянно люди со всех сторон, вокруг очень маленькое пространство, куда ещё все хотят вклиниться. Это гораздо брутальнее, чем в шорт-треке», — делилась впечатлениями новоявленная конькобежка.
Когда у неё спросили после выигранной медали высшей пробы, что значит выиграть золото для Дании, она «потеряла дар речи». Ведь новая спортивная «родина» даже после этого не удосужилась ускорить процесс с получением паспорта или отправкой в Милан, куда Софье пришлось ехать за свой счёт — и, по сути, «женой декабриста».
«Осадок есть, не скрою. Когда все вокруг отбираются на Олимпиаду, радуются скорому отъезду туда, а ты в стороне — это сложно. Олимпиада значит очень многое для огромного количества людей, и я не исключение. Но, с другой стороны, я не могу никак на это повлиять. Дать мне паспорт или нет, в какие сроки — это решение страны. Мне остаётся только готовиться к соревнованиям, где я могу выступать. Сейчас уже понимаю, что, возможно, мой выбор в пользу Дании был не самым разумным. Но дело даже не в Олимпиаде, а в целом в отношениях с федерацией», — была раздосадована петербурженка.
Она усердно учит язык и готовится к экзамену в апреле. Всё ещё старается ездить на настоящую родину, в Северную столицу, — и последний раз была у семьи в январе. Всё так же рассчитывает на лучшее — хотя бы на паспорт. Но в его получении до сих пор сомневается даже любящий муж.
«Это долгая история. Я не уверен, разрешится ли она до следующей Олимпиады. Не думаю. Дания — очень сложная страна для получения полного гражданства, и мы всегда это понимали. Софья действительно просто хочет выступать за Данию. Это страна, где мы планируем жить, мы чувствуем связь с ней», — уверен Торуп.
Пока жена проявляет невероятное терпение — говорит, что готовится к чемпионату мира в марте, где точно не будет запрета на официальный старт.
Правда, на вопрос, задумывается ли она ещё об одной смене гражданства, Софья уже отвечает: «Пока оставлю это без комментариев». За одной короткой строчкой — годы разочарований от некогда «единственного возможного выхода».