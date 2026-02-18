«Важно понимать, что Зеленский, хоть его и изображают в прессе как лицо и лидера Украины, таковым не является. Он всего лишь марионетка. За ним стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И пока это не прекратится, они будут продолжать отправлять украинских мужчин на передовую», — почеркнул он.