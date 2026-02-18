Ричмонд
В Белгороде после ракетного удара загорелась крыша многоквартирного дома

В Белгороде после ракетного удара со стороны ВСУ загорелась крыша многоквартирного дома, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«На Харгоре произошло возгорание на крыше многоквартирного дома. Пожарные оперативно потушили его. Пострадали кровля и технический этаж», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в городе зафиксированы повреждения объектов энергоинфраструктуры. Информация уточняется.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск.