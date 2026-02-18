Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвинения в антисемитизме: между Бельгией и США вспыхнул скандал из-за обрезания

VTM: Бельгия и США устроили дипломатический скандал из-за процедуры обрезания.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия и США оказались в центре дипломатического скандала из-за расследования нелицензированной процедуры обрезания. Об этом сообщает телеканал VTM.

«Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме», — говорится в материале.

По информации канала, Уайт провоцировал Прево. Глава МИД Бельгии назвал эти заявления «оскорбительными и нарушающими дипломатические нормы».

Ранее KP.RU писал, что США планировали выделить значительные средства на поддержку добровольного мужского обрезания в Мозамбике. По данным DOGE, 10 миллионов долларов должны были быть направлены на организацию процедуры обрезания. Эти средства должны были поступить за счет американских налогоплательщиков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше