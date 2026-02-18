Обвинения в антисемитизме: между Бельгией и США вспыхнул скандал из-за обрезания

Бельгия и США оказались в центре дипломатического скандала из-за расследования нелицензированной процедуры обрезания. Об этом сообщает телеканал VTM.
«Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме», — говорится в материале.
По информации канала, Уайт провоцировал Прево. Глава МИД Бельгии назвал эти заявления «оскорбительными и нарушающими дипломатические нормы».
Ранее KP.RU писал, что США планировали выделить значительные средства на поддержку добровольного мужского обрезания в Мозамбике. По данным DOGE, 10 миллионов долларов должны были быть направлены на организацию процедуры обрезания. Эти средства должны были поступить за счет американских налогоплательщиков.