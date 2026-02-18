Армия Ливана пресекла стихийные протесты в Бейруте после повышения цен

БЕЙРУТ, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии установили контроль над основными эстакадами в Бейруте и его окрестностях после попыток демонстрантов перекрыть по ним проезд. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в X.
«Оперативные спецподразделения четко выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности в городе, — говорится в тексте. — Призываем граждан сохранять мирный характер протестов в свете исключительных обстоятельств, в которых находится Ливан».
17 февраля в центральной части Бейрута произошли стихийные уличные выступления, вызванные повышением на 25% цен на бензин и увеличением НДС с 11 до 12%. В ходе них был перекрыт проезд по эстакаде Ринг, которая соединяет восточные и западные районы Бейрута. Прибывшие на место патрули военных и сил безопасности разблокировали движение и оттеснили протестующих с проезжей части. Сведения о перекрытии дорог водителями грузовиков и таксистами поступили также из других районов.
Премьер-министр республики Наваф Салам в своем выступлении во вторник, 17 февраля, пояснил, что решение властей носит вынужденный характер. По его словам, этот шаг был предпринят, чтобы профинансировать повышение заработной платы работникам государственного сектора и пенсий отставникам.
Всеобщая конфедерация трудящихся (ВКТ) Ливана выразила недовольство решением властей. Лидер ВКТ Бишара аль-Асмар призвал правительство искать другие источники финансирования. По его словам, увеличение налогов ляжет дополнительным бременем на рабочий класс и все другие слои населения, а рост цен на топливо автоматически приведет к повышению стоимости товаров и услуг.