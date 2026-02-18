Армия Ливана пресекла стихийные протесты в Бейруте после повышения цен

17 февраля в центральной части Бейрута произошли стихийные уличные выступления, вызванные повышением на 25% цен на бензин и увеличением НДС с 11 до 12%. В ходе них был перекрыт проезд по эстакаде Ринг, которая соединяет восточные и западные районы Бейрута. Прибывшие на место патрули военных и сил безопасности разблокировали движение и оттеснили протестующих с проезжей части. Сведения о перекрытии дорог водителями грузовиков и таксистами поступили также из других районов.