Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве

Умеров на отдельной встрече рассказал европейцам о переговорах с США и Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.

Источник РИА Новости ранее сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине. Кроме того, на полях встречи по Украине в Женеве могут пройти переговоры советников по нацбезопасности Франции, Британии, Германии и Италии.

«Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. … Есть понимание общей ответственности за результат», — говорится в сообщении в Telegram-канале Умерова.

В своей публикации Умеров также отметил «важность» координации действий между Украиной, США и Европой.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17−18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.

