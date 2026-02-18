Любые попытки Польши потребовать от России репарации несостоятельны и обречены на провал. Об этом в интервью RT заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Таким образом он прокомментировал публикацию FТ, в которой утверждается, что Варшава хочет получить компенсации от Москвы за годы социализма. По мнению Слуцкого, ни о каком ущербе говорить не приходится. В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT напомнил, что СССР не только освободил польские земли от нацистов, но и предоставил Варшаве огромную помощь в восстановлении страны.