Четыре человека погибли, 29 пострадали в ДТП с 30 автомобилями в Колорадо

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 29 пострадали в результате столкновения более 30 автомобилей в американском штате Колорадо.
Об этом сообщает CNN.
«В результате ДТП на межштатной автомагистрали I-25 к югу от Пуэбло, штат Колорадо, столкнулись более 30 автомобилей», — говорится в материале.
По информации телеканала, авария произошла в условиях плохой видимости из-за сильного ветра, надувавшего пыль.
Ранее в штате Мичиган на трассе I-196 произошло массовое ДТП с участием более 100 автомобилей.