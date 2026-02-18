Трамп объявил о запуске трёх американо-японских проектов

Глава Белого дома заявил, что реализация договорённостей стала возможной благодаря введённым пошлинам. Он также сообщил, что в Огайо построят газовую электростанцию, которая станет крупнейшей в истории штата. В акватории Американского залива появится завод по производству сжиженного природного газа, ориентированный на экспорт. Предприятие по добыче минералов в Джорджии, по словам американского лидера, должно снизить зависимость США от иностранных поставщиков. Президент назвал достигнутые договорённости значимыми для экономического сотрудничества двух стран.