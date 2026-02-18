Трамп объявил о запуске трёх американо-японских проектов

«Только что запустили нашу масштабную торговую сделку с Японией. Сегодня я рад объявить о трёх великолепных проектах в стратегически важных областях: в нефтегазовой отрасли в штате Техас, в электроэнергетике в штате Огайо и в добыче критически важных полезных ископаемых в штате Джорджия», — говорится в сообщении республиканца в соцсети Truth Social.
По словам президента, соглашение предусматривает инвестиции Японии в экономику США в размере 550 миллиардов долларов. Он уточнил, что проекты реализуют в Техасе, Огайо и Джорджии. Трамп отметил, что речь идёт о нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и добыче критически важных минералов.
Глава Белого дома заявил, что реализация договорённостей стала возможной благодаря введённым пошлинам. Он также сообщил, что в Огайо построят газовую электростанцию, которая станет крупнейшей в истории штата. В акватории Американского залива появится завод по производству сжиженного природного газа, ориентированный на экспорт. Предприятие по добыче минералов в Джорджии, по словам американского лидера, должно снизить зависимость США от иностранных поставщиков. Президент назвал достигнутые договорённости значимыми для экономического сотрудничества двух стран.
Ранее Дональд Трамп призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского ускорить подписание мирного соглашения. Президент США заявил журналистам, что Москва готова к заключению сделки и Киев должен воспользоваться возможностью. Он подчеркнул, что промедление может привести к упущению выгодного шанса. Заявление прозвучало на фоне дипломатических контактов вокруг украинского конфликта.
