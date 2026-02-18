Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ряд действий европейских государств, по его мнению, подрывает их собственные интересы. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя отношения Вашингтона с союзниками на континенте.
Политик подчеркнул, что в американской администрации не испытывают антипатии к европейским партнёрам и не ставят под сомнение важность союзнических связей. При этом он считает, что некоторые решения европейских правительств приводят к ослаблению их позиций и создают проблемы для самих стран региона.
Вэнс также указал на необходимость усиления контроля над границами со стороны европейских государств, чтобы сохранить устойчивость и безопасность общества. По его оценке, отдельные шаги в этом направлении уже предпринимаются, однако, как он полагает, Европа должна действовать более решительно и последовательно.
Ранее профессор политологии из Род-Айлендского университета Николай Петро заявил, что в Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с РФ.