Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Европа вредит сама себе, саботируя собственные интересы

Вэнс заявил, что европейские страны вредят сами себе, саботируя собственные интересы.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ряд действий европейских государств, по его мнению, подрывает их собственные интересы. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя отношения Вашингтона с союзниками на континенте.

Политик подчеркнул, что в американской администрации не испытывают антипатии к европейским партнёрам и не ставят под сомнение важность союзнических связей. При этом он считает, что некоторые решения европейских правительств приводят к ослаблению их позиций и создают проблемы для самих стран региона.

Вэнс также указал на необходимость усиления контроля над границами со стороны европейских государств, чтобы сохранить устойчивость и безопасность общества. По его оценке, отдельные шаги в этом направлении уже предпринимаются, однако, как он полагает, Европа должна действовать более решительно и последовательно.

Ранее профессор политологии из Род-Айлендского университета Николай Петро заявил, что в Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше