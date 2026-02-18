Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв

При взрыве в церкви в штате Нью-Йорк пострадали пять человек.

НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция.

Правоохранители напрямую не раскрывают причину взрыва, но отмечают: до самого ЧП поступали сообщения о запахе газа, а на данный момент «нет никаких признаков преступной деятельности».

Сам инцидент произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл.

«Все пять человек в настоящее время находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Церковь получила катастрофические повреждения и считается разрушенной», — указали силовики, отметив, что один из пострадавших — пастор, остальные — пожарные.