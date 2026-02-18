Ричмонд
Умеров на встрече с европейцами рассказал о ходе переговоров с США и Россией

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на отдельной встрече с представителями США и европейских стран в Женеве рассказал им о ходе переговоров с Вашингтоном и Москвой.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на отдельной встрече с представителями США и европейских стран в Женеве рассказал им о ходе переговоров с Вашингтоном и Москвой.

В Telegram-канале Умеров написал, что встретился с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

«Мы обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и согласовали подходы к дальнейшим действиям. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — говорится в сообщении.

17 февраля в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по Украине. Диалог между российскими, американскими и украинскими дипломатами продлился 4,5 часа.

Известно, что утром 18 февраля переговоры по Украине продолжатся.

