Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский арбитр поставил Петросян на 15-е место по компонентам в короткой на ОИ

Японская судья Рицуко Хориучи поставила низкую оценку российской фигуристке Аделии Петросян за компоненты в короткой программе на Олимпиаде.

Японская судья Рицуко Хориучи поставила низкую оценку российской фигуристке Аделии Петросян за компоненты в короткой программе на Олимпиаде.

В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.

Судьи дали ей за это выступление 72,89 балла — 40,44 балла за технику и 32,45 балла за представление.

Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.

В судейском протоколе указано, что Хориучи поставила россиянке за представление 29,93 балла, что является только 15-м результатом среди 29 фигуристок.

Ещё хуже оценку поставил американец Кевин Розенштайн — 28,83.

Остальные арбитры поставили Аделии баллы в диапазоне от четвёртого до 10 места.

Ранее американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе на Играх.