Японский арбитр поставил Петросян на 15-е место по компонентам в короткой на ОИ

Японская судья Рицуко Хориучи поставила низкую оценку российской фигуристке Аделии Петросян за компоненты в короткой программе на Олимпиаде.
В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.
Судьи дали ей за это выступление 72,89 балла — 40,44 балла за технику и 32,45 балла за представление.
Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.
В судейском протоколе указано, что Хориучи поставила россиянке за представление 29,93 балла, что является только 15-м результатом среди 29 фигуристок.
Ещё хуже оценку поставил американец Кевин Розенштайн — 28,83.
Остальные арбитры поставили Аделии баллы в диапазоне от четвёртого до 10 места.
Ранее американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе на Играх.