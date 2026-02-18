Сальдо назвал правобережье Херсонской области русской землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Правобережная часть Херсонской области является русской землей, ВСУ не стоит рассчитывать на спокойную жизнь там, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«Наши подразделения действуют жестко и профессионально. Наносятся мощные удары по позициям противника на правом берегу Днепра, по складам, технике и живой силе. Спокойной жизни у них там нет и не будет, это наша русская земля», — сказал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.