Стубб рассказал о влиянии на Трампа

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп сам себе хозяин.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит преувеличивать его влияние на американского лидера Дональда Трампа, с которым он играл в гольф, подчеркнув, что тот «сам себе хозяин».

В ходе интервью журналу Economist журналист напомнил Стуббу о его игре в гольф с Трампом весной 2025 года, утверждая, что вскоре после этого глава Белого дома стал более скептично настроен в отношении России. По словам журналиста, Стубб, кажется, обладает некоторым влиянием на Трампа, и после их игры в гольф многие сочли, что тот прислушался к финскому лидеру.

«Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить (ему в голову — ред.) одну идею из десяти, это уже хорошо», — заявил Стубб.

Финский лидер заявил, что пытался «серьезно и открыто» говорить с Трампом о «надежности России», добавив, что иногда тот прислушивается, а иногда — нет.

По мнению Стубба, американским лидером движет ряд своих собственных убеждений, которые сейчас проявляются во внутренней и внешней политике, он не из тех, на кого легко воздействовать.

Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа 2025 года. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.

Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа 2025 года, что Стубб «сумел расположить» к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.

