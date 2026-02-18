Стубб рассказал о влиянии на Трампа

В ходе интервью журналу Economist журналист напомнил Стуббу о его игре в гольф с Трампом весной 2025 года, утверждая, что вскоре после этого глава Белого дома стал более скептично настроен в отношении России. По словам журналиста, Стубб, кажется, обладает некоторым влиянием на Трампа, и после их игры в гольф многие сочли, что тот прислушался к финскому лидеру.