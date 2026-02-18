Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ от 2012 года

Белоруссия вышла из протокола о взаимодействии таможенных органов стран — участников СНГ от 2012 года.
Соответствующее постановление правительства правительства республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
«Министерству иностранных дел направить уведомление о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола», — сказано в документе.
