Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ от 2012 года

Соответствующее постановление правительства правительства республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится о согласованном с МИД и Минюстом выходе Государственного таможенного комитета Белоруссии из Протокола о взаимодействии таможенных органов стран — членов СНГ при осуществлении пост-таможенного контроля от 5 сентября 2012 года.

Постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

«Министерству иностранных дел направить уведомление о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола», — сказано в документе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию жизненно необходимой для существования республики.

