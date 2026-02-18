Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча ЛЧ, произошла стычка

Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после первого стыкового матча за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает The Madrid Zone.
Матч завершился со счётом 1:0. Сама игра приостанавливалась во втором тайме из-за того, что Винисиус обвинил в расизме Джанлуку Престианни. Сам бразилец провоцировал фанатов «Бенфики» после забитого гола.
В конце матча на 85-й минуте был удалён главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.
По информации источников, после попытки сотрудников команды из Португалии проникнуть в раздевалку, между представителями клубов произошла стычка.
Ранее матч «Бенфика» — «Реал» в ЛЧ приостановлен из-за расистских выкриков в адрес Винисиуса.