Россия потребует фиксации договорённостей о нерасширении НАТО

Москва намерена добиваться официального закрепления соглашений о нерасширении НАТО на восток. Как сообщили газете «Известия» в посольстве России в Бельгии, Североатлантический альянс «забывает и игнорирует» устные обещания.

Источник: Life.ru

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей “на бумаге”, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», — заявили дипломаты.

В дипмиссии напомнили, что в 1990 году во время объединения Германии главы ведущих государств НАТО уверяли советское руководство в отсутствии планов продвижения на восток после вывода советских войск.

А ранее в ежегодном докладе шведская разведка сообщила о растущей военной угрозе со стороны России. Служба отмечает усиление военного потенциала РФ рядом со шведской территорией. В отчёте утверждается, что Россия и Китай стремятся расширить влияние на Швецию и её интересы, используя гибридные методы и экономическое давление.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

