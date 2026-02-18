Россия потребует фиксации договорённостей о нерасширении НАТО

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей “на бумаге”, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», — заявили дипломаты.
В дипмиссии напомнили, что в 1990 году во время объединения Германии главы ведущих государств НАТО уверяли советское руководство в отсутствии планов продвижения на восток после вывода советских войск.
А ранее в ежегодном докладе шведская разведка сообщила о растущей военной угрозе со стороны России. Служба отмечает усиление военного потенциала РФ рядом со шведской территорией. В отчёте утверждается, что Россия и Китай стремятся расширить влияние на Швецию и её интересы, используя гибридные методы и экономическое давление.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.