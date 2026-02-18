СФР: средний размер пенсии россиян в 2026 году составил более 25 тысяч рублей

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в 2026 году составил более 25 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).
По данным агентства, 1 января 2026 года средняя пенсия россиян составила 25 254,53 рубля. При этом в аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23,1 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что средний размер пенсии неработающих россиян за год вырос примерно на 2,3 тыс. рублей.
Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что с 1 марта 2026 года у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, вырастут выплаты.