Advance: прогнозы Путина из речи в Мюнхене в 2007 году во многом сбылись

В мае 2025 года вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором президент РФ рассказал, что на Мюнхенской конференции в 2007 году он хотел донести до западных стран, что Россия будет суверенным и независимым государством, либо её не будет вообще.