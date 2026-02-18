Многие прогнозы в сфере геополитики, которые на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году сделал российский лидер Владимир Путин, сбылись, написало хорватское издание Advance.
Авторы статьи обратили внимание на высказывания президента об усилении объединения БРИКС и расколе Запада. Кроме того, Путин в ходе той речи говорил об риске установления однополярного мира и критиковал вариант с расширением Североатлантического альянса на восток.
В публикации сказано, что современная повестка стран Европы только подкрепляет точку зрения российского лидера. Слова Путина о важности «стратегической автономии» и снижении зависимости от США. Издание упомянуло заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые ранее призвали снизить зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности.
Напомним, 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что множество влиятельных политиков Запада сейчас жалеют о том, что проигнорировали речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году.
В мае 2025 года вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором президент РФ рассказал, что на Мюнхенской конференции в 2007 году он хотел донести до западных стран, что Россия будет суверенным и независимым государством, либо её не будет вообще.