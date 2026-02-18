Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы все знаем»: Лукашенко рассказал о связи КГБ и оппозиции за рубежом

Лукашенко назвал агентурой КГБ половину беглой оппозиции.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что половина белорусской оппозиции, находящейся за рубежом, является агентами КГБ республики. Видео опубликовал телеграм-каналом «Пул первого».

«Разведка наша работает, здесь [в стране] контрразведка неплохо работают. Я же говорю, что там половина беглых — это агентура [председателя КГБ Ивана] Тертеля. Назавтра мы все знаем», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что США продолжают разрабатывать планы по захвату власти в Белоруссии через оппозицию. По его словам, американские власти не просто так финансируют оппозиционных лидеров.

Ранее Александр Лукашенко обвинял белорусскую оппозицию в намерении отказаться от суверенитета страны и передать управление внешним силам. Он добавил, что на протяжении многих лет ситуация не изменилась, а оппозиционеры продолжают борьбу за власть, кресла и финансовую поддержку.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше