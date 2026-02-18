«Мы все знаем»: Лукашенко рассказал о связи КГБ и оппозиции за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что половина белорусской оппозиции, находящейся за рубежом, является агентами КГБ республики. Видео опубликовал телеграм-каналом «Пул первого».
«Разведка наша работает, здесь [в стране] контрразведка неплохо работают. Я же говорю, что там половина беглых — это агентура [председателя КГБ Ивана] Тертеля. Назавтра мы все знаем», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что США продолжают разрабатывать планы по захвату власти в Белоруссии через оппозицию. По его словам, американские власти не просто так финансируют оппозиционных лидеров.
Ранее Александр Лукашенко обвинял белорусскую оппозицию в намерении отказаться от суверенитета страны и передать управление внешним силам. Он добавил, что на протяжении многих лет ситуация не изменилась, а оппозиционеры продолжают борьбу за власть, кресла и финансовую поддержку.