Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил об успехе женевских переговоров с Ираном по ряду направлений

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал предварительную оценку непрямым американо-иранским переговорам, которые прошли в Женеве. По его словам, консультации по ядерной программе Тегерана оказались успешными по ряду направлений, однако принципиальные разногласия сохраняются.

Источник: Life.ru

«В каких-то аспектах всё прошло хорошо, они (иранцы. — Прим. Life.ru) согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было крайне очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать», — заявил Вэнс в беседе с журналистами.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп заранее обозначил несколько «красных линий», которые Тегеран отказывается признавать и прорабатывать. Какие именно позиции вызвали затруднения, вице-президент уточнять не стал, однако дал понять, что без их учёта достижение окончательных договорённостей невозможно.

Ранее иранские власти выразили готовность приостановить обогащение урана и вывезти часть его запасов за пределы страны. Иранские чиновники в ходе бесед с региональными партнёрами дали понять, что рассматривают возможность прекращения обогащения на срок до трёх лет. Тегеран не исключает передачу части своих урановых запасов «третьей стороне», такой как Россия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше