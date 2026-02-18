Вэнс заявил об успехе женевских переговоров с Ираном по ряду направлений

«В каких-то аспектах всё прошло хорошо, они (иранцы. — Прим. Life.ru) согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было крайне очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать», — заявил Вэнс в беседе с журналистами.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп заранее обозначил несколько «красных линий», которые Тегеран отказывается признавать и прорабатывать. Какие именно позиции вызвали затруднения, вице-президент уточнять не стал, однако дал понять, что без их учёта достижение окончательных договорённостей невозможно.
Ранее иранские власти выразили готовность приостановить обогащение урана и вывезти часть его запасов за пределы страны. Иранские чиновники в ходе бесед с региональными партнёрами дали понять, что рассматривают возможность прекращения обогащения на срок до трёх лет. Тегеран не исключает передачу части своих урановых запасов «третьей стороне», такой как Россия.
