Вэнс заявил об успехе женевских переговоров с Ираном по ряду направлений

«В каких-то аспектах всё прошло хорошо, они (иранцы. — Прим. Life.ru) согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было крайне очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать», — заявил Вэнс в беседе с журналистами.