Сийярто: Украина перекрыла «Дружбу» ради давления на выборы в Венгрии

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики с просьбой разрешить использовать стратегические запасы нефти. Компания направила запрос после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» с 27 января. В случае затяжной паузы в транзите стране может потребоваться около 250 тыс. тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидают в начале марта. Это увеличивает риски дефицита сырья. В компании указали, что стратегических запасов Венгрии и Словакии достаточно примерно на 90 дней. При этом длительные перебои способны осложнить ситуацию на энергетическом рынке региона.