Сийярто: Украина перекрыла «Дружбу» ради давления на выборы в Венгрии

Украина прекратила поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», в Будапеште считают это попыткой вызвать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто выступил на встрече с избирателями в городе Пюшпёкладань области Хайду-Бихар. Он сообщил, что Киев перекрыл транзит нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, таким шагом украинская сторона намерена осложнить работу правительства во главе с Виктором Орбаном и поддержать венгерскую оппозицию.

«Мы гарантируем безопасность энергоснабжения Венгрии, но стоит отметить, что в соответствии со своей антивенгерской политикой Зеленский решил вмешаться в выборы в Венгрии, пытаясь спровоцировать кризис в сфере энергоснабжения. Ему не удастся сделать это, но такое стремление с его стороны явно прослеживается», — процитировало Сийярто агентство MTI.

Министр подчеркнул, что власти обеспечат стабильность энергоснабжения. Он добавил, что правительство предпринимает необходимые меры для защиты внутреннего рынка.

Парламентские выборы в Венгрии назначили на 12 апреля. Власти страны ранее заявляли о значении бесперебойных поставок нефти для экономики и социальной сферы.

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики с просьбой разрешить использовать стратегические запасы нефти. Компания направила запрос после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» с 27 января. В случае затяжной паузы в транзите стране может потребоваться около 250 тыс. тонн нефти из резервов. Морские поставки через Хорватию ожидают в начале марта. Это увеличивает риски дефицита сырья. В компании указали, что стратегических запасов Венгрии и Словакии достаточно примерно на 90 дней. При этом длительные перебои способны осложнить ситуацию на энергетическом рынке региона.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

