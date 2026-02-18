Ричмонд
Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим

Маск предложил Netflix сделать сериал про себя, где он был ба чернокожим.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix сделать про себя сериал, в котором он был бы изображен чернокожим.

Так предприниматель прокомментировал публикацию в соцсети X другого пользователя, который прикрепил картинку, сделанную с помощью искусственного интеллекта. Картинка представляет собой пародию на рекламу сериала про бизнесмена от Netflix. На ней изображен чернокожий Илон Маск и инопланетяне. Пользователь написал, что картинка представляет почти каждое шоу Netflix.

«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — говорится в сообщении Маска в соцсети X.

В октябре Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных лиц*.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
