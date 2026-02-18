Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим

Так предприниматель прокомментировал публикацию в соцсети X другого пользователя, который прикрепил картинку, сделанную с помощью искусственного интеллекта. Картинка представляет собой пародию на рекламу сериала про бизнесмена от Netflix. На ней изображен чернокожий Илон Маск и инопланетяне. Пользователь написал, что картинка представляет почти каждое шоу Netflix.
«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — говорится в сообщении Маска в соцсети X.
В октябре Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных лиц*.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.