Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим

Так предприниматель прокомментировал публикацию в соцсети X другого пользователя, который прикрепил картинку, сделанную с помощью искусственного интеллекта. Картинка представляет собой пародию на рекламу сериала про бизнесмена от Netflix. На ней изображен чернокожий Илон Маск и инопланетяне. Пользователь написал, что картинка представляет почти каждое шоу Netflix.