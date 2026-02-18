Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБ ООН 20 февраля проведёт неформальное заседание по инициативе России

Совет безопасности ООН 20 февраля проведёт неформальное заседание, созванное российской стороной, для обсуждения влияния СМИ на украинский конфликт. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Источник: Life.ru

«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа” на тему “Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта”, — говорится в сообщении.

Участники обсудят возможности более нейтрального подхода к освещению, который может способствовать объективной оценке событий и восстановлению диалога. Среди выступающих — норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди.

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что призвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не навязывать Украине «неудачное» мирное соглашение с Россией. Он дал понять, что считает недопустимым сценарий, при котором Киеву навяжут договорённости. Экс-комик отметил, что подобные решения должны учитывать позицию украинского общества.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше