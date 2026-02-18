«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа” на тему “Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта”, — говорится в сообщении.
Участники обсудят возможности более нейтрального подхода к освещению, который может способствовать объективной оценке событий и восстановлению диалога. Среди выступающих — норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что призвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не навязывать Украине «неудачное» мирное соглашение с Россией. Он дал понять, что считает недопустимым сценарий, при котором Киеву навяжут договорённости. Экс-комик отметил, что подобные решения должны учитывать позицию украинского общества.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.