СБ ООН 20 февраля проведёт неформальное заседание по инициативе России

«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа” на тему “Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта”, — говорится в сообщении.