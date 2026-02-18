TV4: в Швеции по запросу США задержан россиянин

Полиция Швеции задержала гражданина России по запросу США, сообщает телеканал TV4.
«Подозреваемый является гражданином России и находится в международном розыске с лета после того, как был заочно арестован американским судом», — говорится в материале.
Мужчину подозревают в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год. Вашингтон требует его экстрадиции.
Ранее сообщалось, что Россия направила ФРГ ноту в связи с задержанием россиянина Сурена Абаджана, которого обвинили в поставке гуманитарных грузов в Донбасс.