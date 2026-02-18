Лакерник: Петросян хорошо прокатала, свою задачу выполнила

Почетный вице президент ISU Александр Лакерник высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.
«Хорошо прокатала, свою задачу выполнила, то, что было запланировано, сделала. Так что посмотрим, какие оценки будут ставить другим», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он также ответил на вопрос, можно ли с её баллами бороться за медаль.
«Намного больше (баллов у других), думаю, не будет. Может быть больше, но намного больше может быть только у тех, кто с тройным акселем. Посмотрим».
В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.
За выступление фигуристка получила 72,89 балла. Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.
Ранее американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе на Играх.