У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 18 февраля. Очаг находился располагался на глубине 41 километра», — рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, подземный толчок ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.