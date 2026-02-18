У побережья северных Курил произошло землетрясение

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 18 февраля. Очаг находился располагался на глубине 41 километра», — рассказала сейсмолог.