В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал абсурдным популизмом планы Польши потребовать с РФ репарации, предложив полякам вспомнить об ущербе, нанесенном ими России в 1612 году.
Газета Financial Times ранее выступила с утверждением, что Польша готовит иск против РФ о так называемых «репарациях» якобы за последствия «советского господства» в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
«Это абсолютный популизм польских политиков. Да и вообще, польская политика, как и большинства агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, уже давно превратились в ходячий анекдот, поэтому и реагировать на них можно точно так же, с юмором», — сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, польские политики ведут себя крайне неблагодарно.
«Советский Союз спас поляков от практически полнейшего уничтожения, фашистского гнета и ига, о чем они предательски умалчивают», — сказал Чегринец.
При этом, по его мнению, у России куда больше прав подать к Польше встречный иск.
«Если поляки так любят копаться в истории, то пусть вспомнят польскую интервенцию 1612 года, когда русское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбило польскую армию и освободило Москву от оккупации интервентами. Так, может, теперь спросить с поляков с учетом процентов за четыреста лет?» — сказал Чегринец.