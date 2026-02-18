В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом

«Это абсолютный популизм польских политиков. Да и вообще, польская политика, как и большинства агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, уже давно превратились в ходячий анекдот, поэтому и реагировать на них можно точно так же, с юмором», — сказал Чегринец РИА Новости.