Туристов призвали избегать контактов с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор призвал российских туристов за границей не контактировать с грызунами и приматами из-за оспы обезьян.
«Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о двух случаях заражения оспой обезьян у жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из Таиланда.
При этом один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян», находившийся на лечении в Домодедовской больнице, выписан после выздоровления.