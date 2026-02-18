Ричмонд
Туристов призвали избегать контактов с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор призвал российских туристов за границей не контактировать с грызунами и приматами из-за оспы обезьян.

«Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о двух случаях заражения оспой обезьян у жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из Таиланда.

При этом один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян», находившийся на лечении в Домодедовской больнице, выписан после выздоровления.