«Учите историю»: Слуцкий предложил бандеровцам пройти ликбез от Мединского

«Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского и Ко. Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости», — сказал депутат в интервью РИА Новости.