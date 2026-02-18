Бандеровцам и большинству европейских сторонников Владимира Зеленского не помешает пройти исторический ликбез от помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского и Ко. Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Слуцкий отметил, что Зеленский показывает политическое бессилие и низкий уровень интеллекта. По его мнению, если бы киевский главарь не прислушивался к экс-премьеру Британии Борису Джонсону, то Украина не оказалась бы в текущем положении.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что участие Мединского в переговорах по Украине усилит давление на Киев. По его мнению, помощник президента РФ является серьезным игроком, и его участие может быть частью силового маневра со стороны России.