США вернулись на третье место в медальной зачёте Олимпиады

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам 16 февраля.
На счету норвежских спортсменов 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград.
На втором месте находится Италия. Всего итальянские спортсмены завоевали 24 медали — девять золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых.
Замыкают тройку лидеров медального зачёта американцы (6—10—5).
Российские атлеты пока не завоевали наград. Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх.