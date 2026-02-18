Ричмонд
В Приамурье из-за схода вагона с углём задержали два пассажирских поезда

В Амурской области из-за схода одного вагона с углём задержали два пассажирских поезда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В Зейском муниципальном округе на перегоне Улак — Верхнезейский Дальневосточной железной дороги произошёл сход одного вагона грузового состава, гружёного углём», — говорится на сайте ведомства.

Угроза экологии отсутствует, пострадавших нет.

Движение на участке приостановлено. Из-за ЧП задержаны два пассажирских поезда.

Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов.