Марочко: бойцы РФ расширили зону контроля в трех поселениях у Красного Лимана

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за несколько последних суток расширили зону контроля сразу в трех населенных пунктах у Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По той информации, которая мне поступила с района Красного Лимана, наши военнослужащие за последние несколько суток улучшили тактическое положение в районах Дибровы, Озерного и Кривой Луки. Здесь расширена зона контроля нашими военнослужащими, в том числе в лесистой местности», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что на этом участке военные РФ также ведут зачистку местности от украинских военных.
14 февраля Марочко сообщал ТАСС, что бойцы РФ, продвигаясь на северском направлении, отрезают группировку ВСУ на севере Красного Лимана.