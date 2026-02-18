«Ничего особенного»: Тутберидзе общается с Петросян, французы выигрывают без чувств, а немцы соображают на троих

Зато порадовали поклонников датчане: пусть не сумели пробиться в четвертьфинал, но заставили понервничать чехов. Стартовый отрезок завершился без голов, и фавориты смотрелись не лучше. Зато во втором периоде команды прорвало. Мартин Нечас открыл счёт в большинстве, однако Александер Труэ поставил точку в контратаке в равных составах. Следом чехи забросили две шайбы за 69 секунд, но соперники ответили точным броском Ника Олесена и сократили отставание до минимума. В заключительном периоде семикратным чемпионам мира пришлось непросто, но они выстояли и шагнули дальше. Однако с такой игрой в четвертьфинале с Канадой рассчитывать не на что.