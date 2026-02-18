«Ничего особенного»: Тутберидзе общается с Петросян, французы выигрывают без чувств, а немцы соображают на троих

Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпийских играх в Милане, несмотря на то что Фабьен Клод провалил первый этап, а немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревновании двоек. Тёмные лошадки хоккейного турнира не испытали проблем в матчах квалификационного раунда плей‑офф, а соревнования по фристайлу и сноуборду перенесли на другую дату из‑за сильного снегопада. Тем временем в МОК не увидели ничего страшного в присутствии Этери Тутберидзе на занятиях Аделии Петросян.
Чудо от французских биатлонистов.
Биатлонисты на Олимпиаде в Италии зачастую дарят невероятные эмоции. Чего стоит сенсационная медаль Лоры Христовой в индивидуалке или исторический успех Лизы Витоцци в преследовании! На этот раз не подкачали мужчины, выдавшие захватывающую эстафету. А победу в ней одержали французы.
Хотя после стартового этапа едва ли кто мог предположить подобный исход. Фабьен Клод провалил стойку, убежал на штрафной круг и передал эстафету Эмильену Жаклену с отставанием почти в минуту от лидирующих норвежцев. Тот совершил практически невозможное: почти идеально стрелял и вырвался на первое место. Правда, на последний круг сил немного не хватило, и вровень с ним пришли финн и швед.
Развязка наступила на заключительном этапе. После лёжки Эрик Перро сумел немного оторваться от преследователей. Однако на стойке дрогнул, оставил незакрытыми сразу две мишени и подарил надежду Ветле Шосте Кристиансену. Далее он ценой невероятных усилий не позволил скандинаву сократить отрыв и сохранил лидерство.
А когда пересёк финишную черту, чуть не потерял сознание. Партнёры подхватили Перро под руки и попытались привести в чувство. Лишь на церемонии награждения он ощутил прилив сил и даже стал улыбаться.
Зато соотечественники не скрывали эмоций, ведь добыли первую в истории страны награду высшей пробы ОИ в мужской эстафете. Особенно ликовал Жаклен, который ранее не поднимался на высшую ступень пьедестала Игр. Кентен Фийон Майе, напротив, взял пятое золото и теперь среди биатлонистов по этому показателю уступает лишь Уле‑Эйнару Бьорндалену (8) и Мартену Фуркаду (6). А позади с четырьмя остались, в том числе, Дарья Домрачева и Александр Тихонов.
В мужском двоеборье равных соперникам не знает Йенс Лурос Офтебру. Сначала он выиграл соревнования на нормальном трамплине, а теперь первенствовал и на большом. Причём всего на 5,9 секунды опередил австрийца Йоханнеса Лампартера.
У болельщиков‑хозяев тоже имелся повод для гордости. Итальянцы выиграли мужскую командную гонку преследования в конькобежном спорте, в финальном забеге не оставив шансов американцам. У женщин борьба за награду высшей пробы получилась куда более упорной. Канадки опередили нидерландок на финише менее чем на секунду.
Эмильен Жаклен, Эрик Перро и Фабьен Клод.
Gettyimages.ru.
Перенос соревнований из-за снегопада.
К сожалению, в некоторых видах соревнований вовсе не состоялись из‑за сложных погодных условий. Ещё накануне снегопад внёс серьёзные коррективы в распределение наград в горнолыжном слаломе, когда сразу 50 человек не смогли завершить первую попытку. А турнир фристайлисток в биг‑эйре перенесли на более позднее время.
Во вторник ситуация не улучшилась. Метель в Ливиньо продолжилась, а температура воздуха опустилась до −10 °C. Рабочие пытались расчистить объекты с помощью лопат, но тщетно.
В итоге сначала организаторы отменили квалификацию в акробатике фристайла, хотя участники незадолго до того завершили тренировочные заезды. Было принято решение, что кататься в такую погоду просто опасно, поскольку видимость почти нулевая. Новая дата проведения пока не называется.
А затем перенесли и соревнования сноубордисток в слоупстайле, которые должны были состояться на другом конце города. В итоге вечером сильнейшего определили лишь в мужском биг-эйре. Победу одержал представитель Норвегии Тормод Фростад.
Хет-трик немецких бобслеистов.
Пришёл праздник и на немецкую улицу в виде абсолютного триумфа в бобслее в двойках у мужчин. Им удалось взять своеобразный реванш за относительную неудачу женщин в монобобе. Накануне Лаура Нольте довольствовалась серебром.
Зато на следующий день представители сборной Германии оккупировали весь пьедестал. Золото, наконец, досталось Йоханнесу Лохнеру и Георгу Фляйшхауэру. Первый добыл пять побед на ЧМ, но на ОИ не поднимался выше второй строчки. И только в 35 лет удалось устранить досадный пробел.
Вслед за ними расположились Франческо Фридрих и Александер Шюллер. Наконец, бронза досталась Адаму Аммоуру и Александеру Шаллеру.
Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр.
© Robert Michael/picture alliance via Getty Images.
Квалификация в хоккее без сенсаций.
Между тем в мужском хоккейном турнире состоялись квалификационные матчи. Во всех четырёх обошлось без сенсаций. Меньше всего шансов на попадание в четвертьфинал было у хозяев. Однако они оправились от унизительного разгрома в матче с финнами, когда пропустили 11 безответных шайб, и дали бой швейцарцам.
Хотя альпийцы сняли все вопросы в стартовом периоде. Филипп Курашев открыл счёт на 89‑й секунде, а Роман Йози вскоре удвоил преимущество гостей в большинстве. После этого они включили энергосберегающий режим и впоследствии лишь раз огорчили итальянцев. Плюс выше всяких похвал действовал молодой Дамиан Клара, совершивший 48 сейвов.
Бесславно завершила своё выступление на Олимпиаде и сборная Франции, которая вообще не должна была сюда приезжать и попала в число участников благодаря отстранению России. Подопечные Йорика Трея едва ли остались довольны собственным визитом. На групповом этапе они потерпели три поражения с общим счётом 5:20 и больше запомнились скандалом с участием Пьера Кринона во встрече с канадцами, по итогам которого местная федерация сама исключила защитника из состава за драку с Томом Уилсоном и провокации в адрес болельщиков соперника.
Но и его присутствие не спасло бы трёхцветных в матче с Германией. Ещё в стартовом отрезке они пропустили трижды и заменили вратаря. Это помогло завладеть инициативой и даже сократить отставание. Однако в заключительном периоде немцы отличились ещё дважды. А Леон Драйзайтль стал первым в истории «бундесманншафт» хоккеистом, набравшим три очка в отдельно взятой игре Олимпиады.
Зато порадовали поклонников датчане: пусть не сумели пробиться в четвертьфинал, но заставили понервничать чехов. Стартовый отрезок завершился без голов, и фавориты смотрелись не лучше. Зато во втором периоде команды прорвало. Мартин Нечас открыл счёт в большинстве, однако Александер Труэ поставил точку в контратаке в равных составах. Следом чехи забросили две шайбы за 69 секунд, но соперники ответили точным броском Ника Олесена и сократили отставание до минимума. В заключительном периоде семикратным чемпионам мира пришлось непросто, но они выстояли и шагнули дальше. Однако с такой игрой в четвертьфинале с Канадой рассчитывать не на что.
Шведы тоже не стали делать Латвии подарков и начали мощно. В середине первого периода Адриан Кемпе грамотно подставил ногу на пятаке под наброс соотечественника. А спустя 45 секунд Габриэль Ландеског грамотно сыграл на пятаке на добивании. После такого дебюта Латвии тяжело было рассчитывать на положительный исход. Окончательно всё стало понятно, когда забил Филип Форсберг. Единственное, Эдуард Тралмакс оперативно сократил отставание. Но в третьем периоде Мика Зибанеджад и Вильям Нюландер пригвоздили латвийцев ещё парой шайб.
Хоккеисты сборной Чехии праздную гол в ворота команды Дании.
© RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images.
Неожиданное послабление для Петросян.
Между тем внимание отечественных болельщиков приковано в основном к фигурному катанию. Все уже привыкли к тому, что российским спортсменам на ОИ максимально усложняют жизнь. Однако Аделии Петросян, напротив, её немного облегчили.
Казалось, действующей чемпионке страны нельзя будет взаимодействовать с Этери Тутберидзе. Но та неожиданно посетила оба занятия подопечной в преддверии короткой программы. Присутствовали у бортика и получивший в последний момент аккредитацию Даниил Глейхенгауз вместе с Сергеем Дудаковым. Более того, они указаны в качестве тренеров уроженки Москвы на официальном сайте Игр.
Изначально специалист прилетела в Милан в качестве наставника другого своего ученика — Луки Эгадзе, но после окончания соревнований мужчин уезжать не стала.
В ISU, комментируя ситуацию, лишь отметили, что разработали максимально строгие условия для получения нейтрального статуса, и напомнили, что ответственность за проведение ОИ лежит на МОК. В свою очередь, директор организации по коммуникациям Марк Адамс не увидел ничего страшного в помощи Тутберидзе Петросян и в качестве примера указал на сотрудничество Петра Гуменника с Рафаэлем Арутюняном.
«Очевидно, она не главный тренер, и вы можете видеть, как тренеры действительно помогают другим спортсменам. У нас было такое с американским специалистом, который помогал российскому спортсмену. На самом деле в этом нет ничего особенного, нет правила, которое бы это запрещало», — цитирует руководителя ТАСС.
Позже в МОК уточнили свою позицию и подчеркнули, что специалист не имеет права выводить Аделию на соревнования, поскольку она заявлена по грузинскому паспорту как тренер НОК этой страны. Соответственно, проходить дополнительные проверки ей не требовалось. А российская фигуристка вольна обращаться за поддержкой к тому, к кому посчитает нужным.
«Как и на всех Олимпийских играх, во время занятий фигуристы вправе обратиться за советом к другим тренерам, которых хорошо знают», — объяснили в пресс‑службе МОК.
Ранее недовольство визитом Тутберидзе в Италию выразил президент WADA Витольд Банька, отметивший, что не чувствует себя комфортно из‑за её присутствия на Играх. В ответ Адамс напомнил, что никаких расследований в отношении неё Всемирное антидопинговое агентство не вело, а потому поводов для отказа в выдаче аккредитаций не было.