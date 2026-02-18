Ричмонд
Источник: переговоры по Украине в Женеве были двусторонними и трёхсторонними

Переговоры по Украине в Женеве носили как двусторонний, так и трёхсторонний характер, сообщил RT источник.

Переговоры по Украине в Женеве носили как двусторонний, так и трёхсторонний характер, сообщил RT источник.

«Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трёхсторонний характер: диалог шёл в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров», — цитирует его Telgram-канал RT.

17 февраля в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по Украине.

Известно, что утром 18 февраля переговоры продолжатся.

Также сообщалось, что делегации Российской Федерации и Украины общались на русском языке в ходе трёхсторонних переговоров в Женеве.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше