Эксперт Кимболл: переговоры о разоружении надо вести всем пяти ядерным державам

При этом, по его мнению, Россия и США могли бы «призвать Китай, Францию и Великобританию заморозить число своих стратегических носителей на текущем уровне». «Это создало бы благоприятную атмосферу для продвижения более амбициозных целей в области снижения ядерных рисков и контроля над вооружениями, потенциально с участием всех пяти основных ядерных держав», — подчеркнул он. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.