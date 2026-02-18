Эксперт Кимболл: переговоры о разоружении надо вести всем пяти ядерным державам

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Добросовестные переговоры о разоружении следует вести всем пяти державам ядерного клуба, и прогресса в этой области невозможно достичь исключительно за счет выдвижения обвинений одними сторонами в адрес других. Такое мнение высказал ТАСС глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя новые заявления администрации США, касающиеся стратегической стабильности.
«Контроль над ядерными вооружениями действительно необходимо адаптировать к новым вызовам. И на всех пяти ядерных державах ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС) лежит ответственность за то, чтобы вести добросовестные переговоры о прекращении гонки вооружений и по разоружению», — сказал американский эксперт. «Однако, — отметил он, — прогресса невозможно достичь за счет исключительно указывания пальцем на других». «Всем государствам нужно продвигать здравые решения, проявлять сдержанность, воздерживаться от ядерных угроз и угроз проведения ядерных испытаний», — убежден специалист.
«Чтобы повысить шансы на успех, [президент США Дональд] Трамп и [его российский коллега Владимир] Путин могли бы договориться о сохранении взаимных ограничений на стратегические ядерные арсеналы и возобновить двусторонние переговоры по новому рамочному соглашению, которое пришло бы на смену ДСНВ (российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС)», — считает эксперт.
При этом, по его мнению, Россия и США могли бы «призвать Китай, Францию и Великобританию заморозить число своих стратегических носителей на текущем уровне». «Это создало бы благоприятную атмосферу для продвижения более амбициозных целей в области снижения ядерных рисков и контроля над вооружениями, потенциально с участием всех пяти основных ядерных держав», — подчеркнул он. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения.
ДСНВ — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля и не был продлен по вине США. В Вашингтоне заявили, что рассчитывают заключить лучший документ, распространив его и на Китай.
22 сентября 2025 года президент РФ на совещании с Совбезом России сообщил, что Москва после истечения ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений еще в течение года. Он подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Спустя несколько дней американская администрация положительно оценила инициативу российского лидера, однако официального ответа на предложение Москвы со стороны Вашингтона получено не было.