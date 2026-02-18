В Оренбургской области похоронили Алию Галицкую

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывшую жену экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алию Галицкую, совершившую суицид в подмосковном изоляторе, похоронили в Оренбургской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
«Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут ее родители. Это было прощание дома, среди родных и близких», — рассказал защитник.
Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого. Защита подала жалобы на арест, Мособлсуд рассмотрит их на заседании 18 февраля.
Галицкая оставила предсмертную записку, в которой винит в своей смерти бывших мужей Галицкого и Николая Болгова, ранее сообщал РИА Новости ее адвокат.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей. Процесс был отложен на 20 февраля в связи с отсутствием в деле документов о смерти истца.
Галицкий был членом совета директоров «Альфа-банка», в 2022 году вышел из его состава.