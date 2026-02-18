В Оренбургской области похоронили Алию Галицкую

Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей. Процесс был отложен на 20 февраля в связи с отсутствием в деле документов о смерти истца.