Марочко: ВС России сутки продвинулись на севере Константиновки в ДНР

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки в районе Константиновки наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее населённого пункта», — цитирует его агентство.

Кроме того, эксперт рассказал о небольшом продвижении в районе Молочарки.

Марочко подчеркнул, что российские бойцы уничтожают позиции украинских боевиков в самой Константиновке, несмотря на то, что ВСУ сильно там закрепились.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвинулись в районе Доброполья.

Кроме того, по его словам, российские войска перерезали логистику ВСУ на западе Константиновки.

