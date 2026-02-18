Командир Рокстар: наемников ВСУ почти нет на славянско-краматорском направлении

«Грузинский наемник — позывной у него, как уже потом выяснилось по радиоигре, был Генацвале — был вычислен и ликвидирован. Также были обычные мобилизованные через ТЦК пленные ВСУ. Это силовая мобилизация на Украине, два пленных попались. А так с каждым годом на нашем участке фронта все меньше и меньше иностранных наемных специалистов. Если раньше были и грузины, и французы, и поляки, то сейчас вот только одного грузина [ликвидировали]», — рассказал военнослужащий.