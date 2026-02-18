Ричмонд
Axios: трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться»

Трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться», утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”, — написал он в соцсети X.

Равид утверждает, что причиной стала якобы позиция помощника президента России Владимира Мединского.

Журналист не уточнил, о чём именно идёт речь.

17 февраля в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по Украине.

Известно, что утром 18 февраля переговоры продолжатся.

Источник RT в переговорной группе раскрыл детали трёхсторонних контактов по Украине в Женеве.

