Axios: трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться»

Трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться», утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”, — написал он в соцсети X.
Равид утверждает, что причиной стала якобы позиция помощника президента России Владимира Мединского.
Журналист не уточнил, о чём именно идёт речь.
17 февраля в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по Украине.
Известно, что утром 18 февраля переговоры продолжатся.
Источник RT в переговорной группе раскрыл детали трёхсторонних контактов по Украине в Женеве.