Командир взвода морской пехоты рассказал, как сбил дрон

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Командир взвода морской пехоты ВС РФ рассказал РИА Новости, как во время перехода по открытой местности наткнулся на вражеский дрон, но сумел увернуться от его атаки, сбив беспилотник шутрмовым рюкзаком.
«Где-нибудь идешь посредине “открытки” (открой местности — ред.), метров 800 прошел, и получается так, что (дроны) встречаются. Или “ждуны” (дроны, ждущие в засаде — ред.) подлетают, и ты стараешься их сбивать. Уворачиваешься, уклоняешься», — рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки «Центр», с позывным «Кейбер».
По словам командира взвода, в одном из таких эпизодов ему удалось сбить вражескую «птичку» рюкзаком.
«У меня был рюкзак штурмовой, там БК (боекомплект — ред.), и автомат. Из автомата начал стрелять по ней (по “птичке”, дрону — ред.). Вижу, что не попадаю, а она заходит, кружит», — добавил «Кейбер».
«Кейбер» повесил автомат и спустил слегка рюкзак, чтобы перед ударом дрона, скинув рюкзак, сделать рывок.
«И она как раз спикировала на меня. А я рюкзаком на отмашку — и, получается, как раз по ней попал. Она сработала, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», — подчеркнул морпех.
После этого боец добежал до следующей лесополосы и, скрытно перемещаясь, продолжил выполнять боевую задачу.