Переговоры в Женеве могли застопориться из-за позиции Москвы, пишут СМИ

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”. По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал Равид.
Причиной затруднений, по словам собеседников Равида, стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским. При этом журналист не уточнил, о каких именно инициативах идёт речь и как на них отреагировали американская и украинская делегации.
Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.
