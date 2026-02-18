Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал позором ситуацию с импортом свинины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании правительства назвал позором ситуацию с импортом свинины в республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании правительства назвал позором ситуацию с импортом свинины в республику.

Видео опубликовано в Telegram-канал «Пул первого».

«Позорище! Беларусь завозит свинину», — возмутился Лукашенко.

Он также призвал обеспечить население отечественной продукцией.

«А почему привезли из России? Потому что своего нет… Если чего-то нет, надо производить своё», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что республика умеет это делать.

Ранее Лукашенко призвал руководителей хозяйств подавать пример пьющим работникам.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше