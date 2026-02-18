Лукашенко назвал позором ситуацию с импортом свинины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании правительства назвал позором ситуацию с импортом свинины в республику.
Видео опубликовано в Telegram-канал «Пул первого».
«Позорище! Беларусь завозит свинину», — возмутился Лукашенко.
Он также призвал обеспечить население отечественной продукцией.
«А почему привезли из России? Потому что своего нет… Если чего-то нет, надо производить своё», — добавил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что республика умеет это делать.
