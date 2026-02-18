Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде

«Иногда они уже в своем “магазине” начинают “лечить” клиента своим “суперсредством”, а потом, если клиент всё-таки отказывается покупать “лекарство” минимум за 6 тысяч бат (около 200 долларов) за курс, состоящий из двух бутылочек, продавцы могут и начать угрожать клиенту, требуя оплаты за уже открытую для него в качестве образца бутылочку», — рассказал Сыамйот.