«Самые большие уступки»: у Зеленского не останется выбора при успешных переговорах в Женеве

BNE: Зеленский пойдет на большие уступки при успешных переговорах в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Успех мирных переговоров в Женеве будет связан с вынужденными уступками Владимира Зеленского, оказавшегося в безвыходной ситуации. Об этом заявил главред Business New Europe Бен Арис.

«Сегодня в Женеве начинается новый раунд мирных переговоров. Давление на Зеленского усиливается. Если сделка состоится, именно Зеленскому придется пойти на самые большие уступки», — написал журналист.

Арис отметил, что такой сценарий приведет к окончательному падению политической карьеры Зеленского. Он добавил, что переговоры в Швейцарии могут стать поворотным моментом в пересмотре тупиковой стратегии, которую выбрал киевский главарь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства дал подробные инструкции российской делегации перед вылетом в Женеву. Он отметил, что будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая территориальные.

Как сообщил источник KP.RU, делегация России на трехсторонних переговорах в Женеве не планирует делать заявлений по итогам первого дня встреч с представителями США и Украины.

