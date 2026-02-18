Ричмонд
«Это будет катастрофой»: в США высказались о сделке России с Украиной

Профессор Миршаймер: если бы украинцы были умны, они бы заключили сделку с РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Руководство Украины, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, демонстрирует глупость, поскольку ситуация для Киева будет только ухудшаться, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Я утверждал, что Украине выгодно урегулировать этот конфликт сейчас, поскольку она потеряла всего четыре области плюс Крым. Конечно, украинцы возмутятся, услышав слово “всего”. Но проблема в том, что, когда русские одержат победу на поле боя, они, скорее всего, захватят еще больше территории», — рассказал ученый.

По его мнению, такое развитие событий определяет гибельное положение киевского режима, который оказался лишен оптимистических сценариев выхода из борьбы с Москвой.

«И это было бы еще более трагично для Украины. Это будет катастрофой для них. И опять же, именно поэтому я думаю, что, если бы украинцы были умны, они бы уже заключили сделку. Они могут возразить и сказать, что это ужасная сделка, и я отвечу: вы правы. Это ужасная сделка, но наименее плохая из всех возможных», — признался Миршаймер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.

