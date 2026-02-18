Ричмонд
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол

Тарабрин: Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов.

ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.

Посол отметил, что власти Нидерландов предпринимают конкретные шаги по наращиванию своих военных возможностей.

«Мы внимательно отслеживаем наращивание наступательных возможностей Королевства и, конечно, учитываем их», — заявил Тарабрин.

По его словам, речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды. «Это касается портов, логистических хабов, а также железнодорожной сети», — отметил дипломат.

Осенью газета Algemeen Dagblad сообщала, что власти Нидерландов укрепляют инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту. Так, ведется работа над обеспечением возможности транспортировки военной техники из нидерландских портов на восток. Позднее стало известно, что военные перевозки по железной дороге в Нидерландах с 2026 года в некоторых случаях получат преимущество над пассажирскими и грузовыми из-за угрозы конфликта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 февраля в 9.00 мск.

