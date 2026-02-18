Десять лыжников пропали без вести после схода лавины в Калифорнии

Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии, десять человек пропали без вести.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что лавина сошла на группу из 12 лыжников и четырёх гидов в районе вершины Касл-Пик на севере Калифорнии.
«По меньшей мере шесть лыжников выжили после схода лавины и оставались на месте происшествия… ожидая спасателей. Остальные десять человек числятся пропавшими без вести», — говорится в материале.
Поисково-спасательные работы усложняются сильной метелью.
Ранее в результате схода двух лавин в регионе Понгау федеральной земли Зальцбург на западе Австрии погибли пять лыжников.