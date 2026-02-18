Ричмонд
AP: минюст США запросил новые документы о «российском вмешательстве»

Ведомство потребовало любые записи за все годы после появления отчета, сообщило агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США в судебном порядке запросило новые документы в рамках расследования, связанного с подготовкой доклада разведсообщества о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, соответствующие запросы получил ряд бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов. Если первая волна повесток в ноябре 2025 года требовала от получивших их предоставить связанные с докладом документы за несколько месяцев до и после его публикации в 2017 году, то теперь, как отмечает AP, Минюст расширил временные рамки и потребовал любые записи за все годы после появления отчета.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала в июле 2025 года отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные о вмешательстве России в избирательный процесс. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

